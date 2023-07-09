В Сабунчинском районе города Баку на площади 48 м² сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажного, 3-комнатного жилого дома общей площадью 60 м².

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что во время осмотра места пожара было обнаружено пожарными и передано по назначению тело одного человека.

"Остальная часть дома была защищена от возгорания. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Соответствующие органы проводят расследование инцидента", - говорится в сообщении.