https://news.day.az/society/1579845.html В Баку сгорел дом, есть погибший
В Баку сгорел дом, есть погибший
В Сабунчинском районе города Баку на площади 48 м² сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажного, 3-комнатного жилого дома общей площадью 60 м².
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что во время осмотра места пожара было обнаружено пожарными и передано по назначению тело одного человека.
"Остальная часть дома была защищена от возгорания. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Соответствующие органы проводят расследование инцидента", - говорится в сообщении.
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