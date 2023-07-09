https://news.day.az/society/1579909.html Какой будет погода в Баку завтра?
Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на 10 июля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем - 29-34° тепла.
В районах Азербайджана, в основном в северных и западных районах ожидаются переменные дожди, местами интенсивные, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.
Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 32-37° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 22-27° тепла.
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