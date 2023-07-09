https://news.day.az/society/1579935.html Объявлены правильные ответы вступительных экзаменов II группы специальностей
Объявлены правильные ответы вступительных экзаменов II группы специальностей
В Азербайджане обнародованы правильные ответы на задания прошедших сегодня вступительных экзаменов в вузы II группы специальностей (в том числе по предмету география для III группы специальностей).
Как передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, результаты экзамена будут объявлены в ближайшие две недели.
II группа специальностей (азербайджанский сектор);
II группа специальностей (русский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC, география (русский сектор).
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