https://news.day.az/society/1580006.html Спасатели на пляжах Баку вернули пятерых с того света
Спасатели на пляжах Баку вернули пятерых с того света
На бакинских пляжах спасли пятерых утопающих.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Соответствующие операции были проведены сотрудниками Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах на территории спасательных пунктов "Шувелан" и "Нардаран", а также на неконтролируемых участках моря - за пределами пунктов "Гызылгум" и "Бильгях".
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