Спасатели на пляжах Баку вернули пятерых с того света

На бакинских пляжах спасли пятерых утопающих.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Соответствующие операции были проведены сотрудниками Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах на территории спасательных пунктов "Шувелан" и "Нардаран", а также на неконтролируемых участках моря - за пределами пунктов "Гызылгум" и "Бильгях".