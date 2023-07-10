Заторы на дорогах Баку - каких улиц следует избегать?
Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:
1. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
3. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);
4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
6. Станция метро "Кероглу", в направлении трассы Сабунчи - Забрат.
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