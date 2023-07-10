Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

3. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);

4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

6. Станция метро "Кероглу", в направлении трассы Сабунчи - Забрат.