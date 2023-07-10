Правоохранители задержали нарушителей закона в Сабирабаде

Замдиректора Сабирабадской центральной районной больницы стал жертвой шантажа.

Как сообщает Day.Az, Азер Гасанов (1986 г.р.) вместе со своим знакомым Замином Амировым, угрожая распространением порочащих сведений, потребовал от заместителя директора по административной работе Сабирабадской ЦРБ Байрама Микаилова 15 тысяч манатов.

Мужчина дважды передавал им в общей сложности 2 500 манатов. Шантажисты были задержаны при передаче очередной суммы денег - 2 600 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении А.Гасанова и З.Амирова избрана мера пресечения в виде ареста.