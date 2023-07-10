https://news.day.az/society/1580037.html МЧС призывает граждан к осторожности - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
МЧС призывает граждан к осторожности - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой.
Как сообщили Day.Az в МЧС, по информации Национальной гидрометеорологической службы, сегодня и завтра Баку и на Абшеронском полуострове ветер усилится.
В МЧС еще раз напомнили, что в ветреную погоду заходить в море опасно.
Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду, так как сильный ветер затрудняет тушение пожаров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре