МЧС призывает граждан к осторожности

МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой.

Как сообщили Day.Az в МЧС, по информации Национальной гидрометеорологической службы, сегодня и завтра Баку и на Абшеронском полуострове ветер усилится.

В МЧС еще раз напомнили, что в ветреную погоду заходить в море опасно.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду, так как сильный ветер затрудняет тушение пожаров.