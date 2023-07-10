Абитуриенты и их родители

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, прошедшим обучение по образовательным программам, аккредитованным на международном уровне.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ГЭЦ, в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана от 20 мая 2019 года № 228, абитуриенты, прошедшие обучение по образовательным программам, аккредитованным на международном уровне, принимаются в высшие учебные заведения вне конкурса.

Под аккредитованными на международном уровне образовательными программами следует понимать следующие программы:

- Дипломная программа международного бакалавриата (IB Diploma Programme);

- Высший уровень общего сертификата об образовании (Advanced Level of General Certificate of Education);

- Расширенное размещение (Advanced Placement).

Желающие принять участие в конкурсе (10 - 24 июля 2023 года) могут отправить фотокопии документов, указанных ниже, онлайн на электронный адрес ГЭЦ [email protected] с пометкой "внеконкурсный прием" в заголовке письма.

Список документов:

1. Копия "электронного заявления абитуриента";

2. Копия образовательного документа, полученного по соответствующей программе;

3. Результаты (оценки) по международному диплому в ГЭЦ в электронном виде.

Согласно Правилам приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджана указанные абитуриенты должны сдать отдельный экзамен по азербайджанскому языку и получить оценку не ниже удовлетворительной.

Минимальные требования к баллам (или оценке) для внеконкурсного приема в высшие учебные заведения по образовательным программам представлены ниже:

- Дипломная программа международного бакалавриата - для приема на платной основе - 25 (по специальностям "юриспруденция" и "медицина" - 30), для приема по государственному заказу - 35;

- Высший уровень общего сертификата об образовании (по трем соответствующим экзаменационным предметам) - для приема на платной основе - С, для приема на основе госзаказа - В;

- Расширенное размещение (по трем экзаменационным предметам) - для приема на платной основе - 3, для приема на основе госзаказа - 4.

Отметим, что под "тремя соответствующими экзаменационными предметами" понимаются математика, физика и химия по I группе специальностей; математика, география и история по II группе специальностей; по III группе специальностей (подгруппа DT) - азербайджанский язык или русский язык, история и литература; по III группе специальностей (подгруппа TC) - азербайджанский язык или русский язык, история и география; по IV группе специальностей - биология, химия и физика.