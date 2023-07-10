Среди отравившихся на свадьбе в Агджабеди были дети

Из отравившихся на свадьбе в Агджабеди 11 были детьми.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в TƏBIB.

В Агджабединском районе с подозрением на пищевое отравление в отделение неотложной медицинской помощи Агджабединской центральной районной больницы, подведомственной TƏBIB, начиная с 15:33 9 июля 2023 года госпитализированы 34 человека, 11 из которых - дети. У пациентов диагностирована пищевая токсическая инфекция, и каждому оказана необходимая медицинская помощь.

После необходимых медицинских обследований и лечебных мероприятий, проведенных 9 июля, 33 человека из числа обратившихся были выписаны домой для амбулаторного лечения, так как не нуждались в лечении в условиях стационара. В настоящее время в отделении неотложной медицинской помощи медицинского учреждения продолжается лечение 1 человека. Его состояние оценивается как умеренно-тяжелое.