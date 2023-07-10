В Дашкесане обнаружены оружие и боеприпасы

В Дашкесанском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что в Дашкесанское РУП поступила информация о наличии оружия и боеприпасов на территории села Чанагчи.

По указанным адресам незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые приняли соответствующие меры.

При осмотре русла реки, проходящей через село, правоохранители обнаружили и изъяли 126 автоматов калибра 7,62, 99 патронов и 3 ручные гранаты Ф-1.