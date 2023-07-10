https://news.day.az/society/1580103.html В Дашкесане обнаружены оружие и боеприпасы
В Дашкесане обнаружены оружие и боеприпасы
В Дашкесанском районе обнаружены оружие и боеприпасы.
Об этом сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
Отмечается, что в Дашкесанское РУП поступила информация о наличии оружия и боеприпасов на территории села Чанагчи.
По указанным адресам незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые приняли соответствующие меры.
При осмотре русла реки, проходящей через село, правоохранители обнаружили и изъяли 126 автоматов калибра 7,62, 99 патронов и 3 ручные гранаты Ф-1.
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