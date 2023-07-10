МЧС обнаружил гранату в Сумгайыте

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе города Сумгайыт, в поселке Гаджи Зейналабдин.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы МЧС.

При осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженные боеприпасы представляют собой 1 ручную гранату Ф-1.

Боеприпас был изъят и вывезен с территории для обезвреживания специалистами.