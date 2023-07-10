Любовь и надежда на будущее вернулись в Агалы - первое обручение за 30 лет
Церемония обручения состоялась в селе Агалы Зангиланского района, которое через много лет было освобождено от оккупации и в короткие сроки отстроено заново.
Как передает Day.Az, об сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, первое обручение в Агалы через 30 лет состоялось в семье Мамедовых.
Семья Дуньямалыевых из Сумгайыта отправила сватов в Агалы к семье Мамедовых. Так, состоялась церемония помолвки Руфата и Арзу, которые получили благословение родителей, и был заложен фундамент новой семьи.
Отметим, что обручение состоялось в доме торжеств, расположенном в центре села Агалы. На счастливом для молодых людей дне вместе с их семьями присутствовали и сотрудники специального представительства по Восточно-Зангезурскому экономическому району, жители села.
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