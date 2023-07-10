ДТП с летальным исходом в Абшероне

В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az, происшествие произошло в поселке Сарай.

Так, автомобиль марки Mercedes-Benz под управлением Ниджата Сулейманлы (2001 г.р.) столкнулся с автомобилем марки Ravon Nexia, которым управлял Вугар Гулиев.

В результате Н.Сулейманлы от полученных травм скончался на месте происшествия. В.Гулиев и его пассажир госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.