https://news.day.az/society/1580123.html ДТП с летальным исходом в Абшероне
ДТП с летальным исходом в Абшероне
В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az, происшествие произошло в поселке Сарай.
Так, автомобиль марки Mercedes-Benz под управлением Ниджата Сулейманлы (2001 г.р.) столкнулся с автомобилем марки Ravon Nexia, которым управлял Вугар Гулиев.
В результате Н.Сулейманлы от полученных травм скончался на месте происшествия. В.Гулиев и его пассажир госпитализированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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