https://news.day.az/society/1580136.html Эхсан Захидов отправлен на пенсию
Эхсан Захидов отправлен на пенсию
Начальник пресс-службы МВД Азербайджанской Республики полковник полиции Эхсан Захидов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Как сообщает в понедельник Day.Az информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД.
В связи с этим министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.
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