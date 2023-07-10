Начальник пресс-службы МВД Азербайджанской Республики полковник полиции Эхсан Захидов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Как сообщает в понедельник Day.Az информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД.

В связи с этим министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.