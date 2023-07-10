Досье нового заместителя министра юстиции Мирсалеха Сеидова

Распоряжением Президента Ильхама Алиева Мирсалех Сеидов назначен заместителем министра юстиции Азербайджана - начальником Пенитенциарной службы.

По информации Day.Az, 47-летний Мирсалех Сеидов является кадровым сотрудником с большим опытом работы в пенитенциарной системе.

В 1998 году Сеидов окончил факультет международного права и международных отношений Бакинского государственного университета по специальности "международное право".

До своего нового назначения он занимал должность начальника Оперативно-режимного управления Пенитенциарной службы. В прошлом Сеидов был начальником пенитенциарных учреждений № 10 и 15.

В 2018 году награжден медалью "За отличие на государственной службе".