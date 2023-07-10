Представители Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов прибыли с деловым визитом в Анкару

Представители Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов Азербайджана по приглашению Союза муниципалитетов Турции посетили Анкару с деловым визитом.

В первый день программы в здании союза состоялась встреча с руководящим составом, руководителями департаментов и отделов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, основная цель визита, в котором приняли участие старший советник специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Агиль Гурбанов, заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе Сабухи Абдуллаев и исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Новрас Джафаров и другие делегаты, заключалась в изучении муниципального института, структуры муниципальных органов и деятельности подведомственных учреждений относительно деятельности института местного самоуправления в Турции, формировании муниципальных доходов и применения других моделей управления.

Приветствуя гостей с вступительной речью, генеральный секретарь Союза Хайри Барачлы особо отметил, что братские отношения с Азербайджаном, развивающиеся под лозунгом "два государства - одна нация", являются примером для всего мира. Он также подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в укреплении институциональной структуры органов местного самоуправления в создании и управлении устойчивыми городами, селами и поселками.

Выступившие от имени азербайджанской делегации исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Новрас Джафаров, заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе Сабухи Абдуллаев подчеркнули важность поддержки Турции в процессе восстановления Карабахского и Зангезурского регионов, указали на важность обмена опытом между структурами.

Председатель муниципалитета города Кахраманмараш Хайреттин Гюнгер, выступивший на заседании с презентацией под названием "Органы местного самоуправления в Турции", также проинформировал делегацию об организационной структуре и доходах муниципалитета. Заседание продолжилось обсуждением и выступлениями по ряду важных вопросов, представляющих интерес для сторон.

Делегация также встретилась с председателем муниципалитета Кечиорен (Анкара) Тургутом Алтыноком. В ходе встречи стороны высказались о необходимости продолжения тесного сотрудничества в сфере муниципального управления. Затем перед зданием муниципалитета Кечиорен был посещен памятник ходжалинским шехидам.

В рамках двухдневного рабочего визита делегацию обеих служб принял губернатор Анкары Васип Шахин. На встрече были озвучены направления деятельности структур, а также продолжающиеся высокими темпами восстановительные, строительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Одна из важных встреч состоялась с главным советником президента Турции Шукрю Каратепе. В ходе встречи был также высказан ряд мнений о будущих направлениях деятельности двух дружественных, братских стран на освобожденных от оккупации территориях.

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