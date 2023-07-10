От солнечного удара пострадали десятки человек

С начала летнего сезона в связи с солнечным ударом в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, находящуюся в подчинении TƏBİB, обратились 23 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщил TƏBİB.

Было отмечено, что 9 из них были госпитализированы, 14 была оказана помощь на месте. Среди обратившихся было 17 мужчин и 6 женщин.