https://news.day.az/society/1580198.html От солнечного удара пострадали десятки человек - СТАТИСТИКА
От солнечного удара пострадали десятки человек - СТАТИСТИКА
С начала летнего сезона в связи с солнечным ударом в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, находящуюся в подчинении TƏBİB, обратились 23 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщил TƏBİB.
Было отмечено, что 9 из них были госпитализированы, 14 была оказана помощь на месте. Среди обратившихся было 17 мужчин и 6 женщин.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре