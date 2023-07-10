Паводки, сели и дожди в районах Азербайджана

11 июля скорость северо-западного ветра составит 15-18 м/с, временами ветер усилится до 20-23 м/с.

Как передает Day.Az, в районах Азербайджана завтра, в основном, в горных и предгорных районах, ожидаются переменные, грозовые дожди, местами осадки будут обильными, возможен град.

Скорость западного ветра временами составит 15-20 м/с, с усилением местами до 23-28 м/с.

В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные паводки и сели.