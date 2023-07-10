В Азербайджане обезврежено почти 400 преступных группировок

Следственными действиями и оперативными мероприятиями, направленными на восстановление нарушенных прав жертв преступных посягательств, раскрыто 90 процентов от общего числа преступлений, в том числе 1605 преступлений по "горячим следам".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов на заседании коллегии министерства внутренних дел.

Заместитель министра подчеркнул, что было предотвращено 4587 правонарушений, задержано 3291 находившееся в розыске лицо, возмещено 79,4 процента материального ущерба государству, юридическим и физическим лицам.

Докладчик отметил, что проведенными мерами по борьбе с организованной преступностью были нейтрализованы 395 криминальных группировок, привлечены к уголовной ответственности 275 человек, незаконно хранивших и носивших огнестрельное оружие, изъято из нелегального оборота 2 тонны 921 килограмм наркотических средств, что на 946 килограммов больше по сравнению с 6 месяцами прошлого года, обнаружены и уничтожены незаконно культивируемые 143 тонны наркотического растения.

Напомним, что заседание коллегии министерства внутренних дел было посвящено итогам оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2023 года и предстоящим задачам.