Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось о количестве обнаруженных мин в Карабахе

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе.

Как сообщили Day.Az в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 3 по 8 июля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные, 19 противотанковых мин и 39 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате 271,82 га территории были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию - юридическое лицо публичного права, действующее в области разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики. Агентство было создано в 2021 году на базе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики.

Основная цель агентства - планировать, координировать и управлять всей деятельностью по разминированию и очистке территорий страны от мин и неразорвавшихся боеприпасов.