Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3 балла, передает Day.Az со ссылкой на Центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

"07.11.23 в 02:44 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 9 километров.