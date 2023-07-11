https://news.day.az/society/1580276.html Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3 балла, передает Day.Az со ссылкой на Центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
"07.11.23 в 02:44 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение", - говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 9 километров.
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