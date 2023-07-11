https://news.day.az/society/1580281.html Затруднено движение на некоторых улицах Баку - СПИСОК
Затруднено движение на некоторых улицах Баку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг Проспекти";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".
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