В Нахчыване созданы региональные центры аграрного развития
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Созданы региональные государственные центры аграрного развития Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности председателя Азер Зейналов подписал приказ.

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