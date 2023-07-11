https://news.day.az/society/1580292.html В Нахчыване созданы региональные центры аграрного развития
В Нахчыване созданы региональные центры аграрного развития
Созданы региональные государственные центры аграрного развития Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности председателя Азер Зейналов подписал приказ.
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