Ожидается ли в Азербайджане в ближайшее время сильное землетрясение?

Сегодня в 02:44 по местному времени в Каспийском море было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.

Как сообщил во вторник Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли, в Азербайджане каждый день происходят слабые подземные толчки, и это естественный процесс, передает Day.Az.

"Большинство зарегистрированных землетрясений не ощущаются. В нашей стране в ближайшее время нет вероятности разрушительного землетрясения. Нет причин для беспокойства", - сказал Йетирмишли.

Напомним, что вечером 3 июля в Каспийском море, у берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе и в Баку.