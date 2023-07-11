Кибер мошенники из Нигерии попались в руки правоохранительных органов

В правоохранительные органы поступили многочисленные жалобы от граждан Азербайджана в связи с хищениями денежных средств путем обмана через аккаунты в различных соцсетях, управляемых из-за границы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в связи с данной информацией были незамедлительно приняты соответствующие меры.

Проведенными оперативно-техническими мероприятиями было установлено, что преступление осуществлялось в основном в социальной сети Telegram. Также было установлено, что фальшивые профили были зарегистрированы с использованием интернет-ресурсов зарубежных стран, но, несмотря на это, несколько членов банды злоумышленников занимались киберпреступностью в пределах страны.

Таким образом, в результате принятых мер были выявлены и задержаны подозреваемые в мошенничестве граждане Нигерии Эжиофор Оньекачу Бенедикт и Эмере Оньебучи Христиантус.

Задержанные вели переговоры с пострадавшими через фальшивые аккаунты и вывели крупную сумму денег, принадлежавших многочисленным гражданам, путем перевода их под обычную оплату грузовых услуг на банковские карты с использованием отдельных платежных систем.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В правоохранительные органы страны были направлены соответствующие запросы в связи с задержанием других членов банды, действующей в Федеративной Республике Нигерия.