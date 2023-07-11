Кибер мошенники из Нигерии попались в руки правоохранительных органов - ВИДЕО
В правоохранительные органы поступили многочисленные жалобы от граждан Азербайджана в связи с хищениями денежных средств путем обмана через аккаунты в различных соцсетях, управляемых из-за границы.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в связи с данной информацией были незамедлительно приняты соответствующие меры.
Проведенными оперативно-техническими мероприятиями было установлено, что преступление осуществлялось в основном в социальной сети Telegram. Также было установлено, что фальшивые профили были зарегистрированы с использованием интернет-ресурсов зарубежных стран, но, несмотря на это, несколько членов банды злоумышленников занимались киберпреступностью в пределах страны.
Таким образом, в результате принятых мер были выявлены и задержаны подозреваемые в мошенничестве граждане Нигерии Эжиофор Оньекачу Бенедикт и Эмере Оньебучи Христиантус.
Задержанные вели переговоры с пострадавшими через фальшивые аккаунты и вывели крупную сумму денег, принадлежавших многочисленным гражданам, путем перевода их под обычную оплату грузовых услуг на банковские карты с использованием отдельных платежных систем.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
В правоохранительные органы страны были направлены соответствующие запросы в связи с задержанием других членов банды, действующей в Федеративной Республике Нигерия.
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