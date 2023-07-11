https://news.day.az/society/1580379.html Назначение в МВД
Назначение в МВД
Эльшад Гаджиев назначен новым начальником пресс-службы МВД Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов.
Напомним, что прежний начальник пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов был отправлен на пенсию.
Эльшад Гаджиев до этого времени занимал должность начальника одного из отделов пресс-службы МВД.
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