Назначение в МВД

Эльшад Гаджиев назначен новым начальником пресс-службы МВД Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов.

Напомним, что прежний начальник пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов был отправлен на пенсию.

Эльшад Гаджиев до этого времени занимал должность начальника одного из отделов пресс-службы МВД.