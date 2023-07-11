Порадует ли погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 12 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 20-24° тепла, днем 27-31° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм рт.ст. до 763 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром на некоторых горных территориях возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем- 16-21° тепла.