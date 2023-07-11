Движение на одной из улиц будет перекрыто

Сегодня с 23:00 до 05:00 завтрашнего утра на улице Микаила Мушфига в Баку (на участке от парламентского проспекта до Бадамдарского шоссе) будут проведены работы по покраске горизонтальных линий разметки в обоих направлениях.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, движение на полосах, где ведутся работы на указанных территориях, будет частично ограничено.

Напомним, что в настоящее время на участке 28-30.5 км автодороги Баку - Губа - государственная граница с Россией также проводятся работы по покраске горизонтальных линий разметки в обоих направлениях.