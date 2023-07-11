https://news.day.az/society/1580423.html Бакинский филиал МГУ продолжает прием документов в бакалавриат на 2023/2024 учебный год
Бакинский филиал МГУ продолжает прием документов в бакалавриат на 2023/2024 учебный год
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку продолжает прием документов в бакалавриат на 2023/2024 учебный год. Перечень специальностей, план и правила приема размещены на официальном сайте Филиала msu.az.
Заявления о приеме в бакалавриат Бакинского филиала МГУ принимаются в электронной форме до 9 августа (до 16:00).
Заполнить форму регистрации можно на сайте Филиала msu.az или на сайте Государственного экзаменационного центра dim.gov.az.
Контакты для получения дополнительной информации:
электронная почта: [email protected];
телефоны: (+994 12) 593 93 19, (+994 10) 215 75 15
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