В Баку произошел пожар в магазине по продаже автомобильных запчастей.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что на первом этаже многоэтажного жилого дома в Наримановском районе столицы в магазине по продаже автомобильных запчастей общей площадью 190 кв.м, сгорели воспламеняющиеся конструкции склада и находящиеся внутри автомобильные запчасти на площади 12 кв.м. Остальная часть магазина была защищена от огня.

Возгорание было ликвидировано подразделениями пожарной охраны.