https://news.day.az/society/1580435.html В Баку произошел пожар в магазине
В Баку произошел пожар в магазине
В Баку произошел пожар в магазине по продаже автомобильных запчастей.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Было отмечено, что на первом этаже многоэтажного жилого дома в Наримановском районе столицы в магазине по продаже автомобильных запчастей общей площадью 190 кв.м, сгорели воспламеняющиеся конструкции склада и находящиеся внутри автомобильные запчасти на площади 12 кв.м. Остальная часть магазина была защищена от огня.
Возгорание было ликвидировано подразделениями пожарной охраны.
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