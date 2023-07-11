Азербайджанские архитекторы приняли участие во Всемирном конгрессе архитекторов в Копенгагене - ФОТО
Делегация Союза архитекторов Азербайджана (САА) приняла участие во Всемирном конгрессе архитекторов и заседании Генеральной Ассамблеи Международного союза архитекторов в столице Дании Копенгагене, сообщили Day.Az в пресс-службе САА.
Делегацию возглавил председатель Совета правления Союза архитекторов Азербайджана, профессор Эльбай Гасымзаде. В состав делегации вошли секретарь САА, профессор Гюльчохра Мамедова, секретари Халил Джафаров и Шейда Новруззаде, член секретариата Назим Велиев, член Совета правления Инара Азимзаде, президент клуба молодых архитекторов и студентов Элин Бейларов, студенты Азербайджанского университета архитектуры и строительства.
На конгрессе и генеральной ассамблее обсуждались такие вопросы, как проблемы и пути развития современного архитектурного творчества, сохранение исторического архитектурного наследия.
В заключение Генеральная ассамблея рекомендовала руководителям всех стран мира бережно относиться к архитектуре, улучшать среду обитания людей и устанавливать мир на земле.
Следующее заседание конгресса и Генеральной ассамблеи состоится в Барселоне (Испания) в 2026 году.
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