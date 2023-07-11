https://news.day.az/society/1580449.html Обновлена статистика заражений коронавирусом - ФОТО
Обновлена статистика заражений коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, вылечился 1 человек.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Скончались два человека.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 666 человек вылечились, 10 287 скончались, число активных больных - 12.
За прошедшие сутки проведено 756 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 652 018 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре