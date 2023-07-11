Обновлена статистика заражений коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, вылечился 1 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Скончались два человека.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 666 человек вылечились, 10 287 скончались, число активных больных - 12.

За прошедшие сутки проведено 756 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 652 018 тестов.