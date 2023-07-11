Сколько человек вакцинировались от коронавируса?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 26 человек.



Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 15, вторую дозу получил 1, бустерную дозу - 9 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 1.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 967 860, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 412 737, вторую дозу получили 4 884 160, бустерную дозу - 3 404 629 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 334 человека.