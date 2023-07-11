https://news.day.az/society/1580463.html Житель Сумгайыта попался на наркотиках
Житель Сумгайыта попался на наркотиках
В результате операции, проведенной сотрудниками Бакинского городского управления полиции, у задержанного жителя Сумгайыта Умида Ахмедова было обнаружено и изъято один килограмм опиума, 80 таблеток экстази и 400 таблеток метадона.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
При осмотре съемной квартиры У.Ахмедова в Баку также было изъято 129 г марихуаны, 71 г метамфетамина, 15 таблеток метадона и электронные весы.
По факту ведется расследование.
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