https://news.day.az/society/1580468.html МЧС нашли тело утопленника - поиски второго продолжаются
МЧС нашли тело утопленника - поиски второго продолжаются
В полдень 11 июля тело одного из двух человек, утонувших на участке реки Араз, протекающей через территорию села Шахвердили Имишлинского района, было обнаружено спасателями МЧС и передано по назначению.
Как сообщили Day.Az в МЧС, поиски другого утонувшего продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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