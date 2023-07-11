МЧС нашли тело утопленника

В полдень 11 июля тело одного из двух человек, утонувших на участке реки Араз, протекающей через территорию села Шахвердили Имишлинского района, было обнаружено спасателями МЧС и передано по назначению.

Как сообщили Day.Az в МЧС, поиски другого утонувшего продолжаются.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.