Крупное ДТП в Гобустане

В Гобустане произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня вечером у села Шихзахырлы Гобустанского района водитель автомобиля марки "Мерседес" Джавид Мурсалиев 1985 года рождения не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате водитель и пассажир автомобиля Джавид Хамзаев 1988 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.