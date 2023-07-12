https://news.day.az/society/1580546.html Крупное ДТП в Гобустане - погибли два человека
Крупное ДТП в Гобустане - погибли два человека
В Гобустане произошла авария со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня вечером у села Шихзахырлы Гобустанского района водитель автомобиля марки "Мерседес" Джавид Мурсалиев 1985 года рождения не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате водитель и пассажир автомобиля Джавид Хамзаев 1988 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
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