Арбуз отравил трех членов семьи в Товузе

В Товузском районе зафиксирован факт отравления.

Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в селе Дондар Гушчу.

Так, Хаял Магеррамов (1990 г.р.), Вусал Магеррамов (1994 г.р.) и Гюлай Байрамова (2014 г.р.) были госпитализированы с диагнозом отравление. Пациентам оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сообщается, что членам этой семьи стало плохо после того, как они поели арбуз.