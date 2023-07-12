https://news.day.az/society/1580590.html Арбуз отравил трех членов семьи в Товузе
Арбуз отравил трех членов семьи в Товузе
В Товузском районе зафиксирован факт отравления.
Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован в селе Дондар Гушчу.
Так, Хаял Магеррамов (1990 г.р.), Вусал Магеррамов (1994 г.р.) и Гюлай Байрамова (2014 г.р.) были госпитализированы с диагнозом отравление. Пациентам оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Сообщается, что членам этой семьи стало плохо после того, как они поели арбуз.
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