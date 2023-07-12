https://news.day.az/society/1580592.html Ревность привелка к поножовщине на пляже - муж нанес ранение супруге
Ревность привелка к поножовщине на пляже - муж нанес ранение супруге
В поселке Новханы Абшеронского района 30-летняя женщина получила ножевые ранения.
Как передает Day.Az, на местном пляже Рамилю Абдулрагимову (1993 года рождения) ударил ножом ее супруг в ходе возникшего между ними конфликта.
Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Отмечается, что Р.Абдулрагимова находилась на местном пляже со своим знакомым, и в тот момент их заметил супруг женщины. Он сначала нанес удары ножом знакомому своей жены, а затем ей.
По данному факту проводится расследование.
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