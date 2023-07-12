Ревность привелка к поножовщине на пляже

В поселке Новханы Абшеронского района 30-летняя женщина получила ножевые ранения.

Как передает Day.Az, на местном пляже Рамилю Абдулрагимову (1993 года рождения) ударил ножом ее супруг в ходе возникшего между ними конфликта.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Отмечается, что Р.Абдулрагимова находилась на местном пляже со своим знакомым, и в тот момент их заметил супруг женщины. Он сначала нанес удары ножом знакомому своей жены, а затем ей.

По данному факту проводится расследование.