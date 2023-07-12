https://news.day.az/society/1580623.html Фергюс Олд отмечает возросший интерес азербайджанских студентов к британским вузам
Фергюс Олд отмечает возросший интерес азербайджанских студентов к британским вузам
С каждым годом растет число азербайджанских студентов, желающих обучаться в британских вузах.
Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.
Посол отметил, что Британия является одним из самых популярных направлений для азербайджанских студентов.
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