Фергюс Олд отмечает возросший интерес азербайджанских студентов к британским вузам

С каждым годом растет число азербайджанских студентов, желающих обучаться в британских вузах.

Как передает Day.Az, об этом в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

Посол отметил, что Британия является одним из самых популярных направлений для азербайджанских студентов.