https://news.day.az/society/1580625.html Какова общая стоимость наркотиков, изъятых из оборота за полгода? - ПОДРОБНОСТИ
Какова общая стоимость наркотиков, изъятых из оборота за полгода? - ПОДРОБНОСТИ
За январь-июнь 2023 года из оборота изъято более 4 тонн 623 кг запрещенных наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщили Day.Az в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, общая стоимость изъятых из оборота наркотиков оценивается в 219 миллионов 430 тысяч манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре