Какова общая стоимость наркотиков, изъятых из оборота за полгода?

За январь-июнь 2023 года из оборота изъято более 4 тонн 623 кг запрещенных наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Day.Az в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, общая стоимость изъятых из оборота наркотиков оценивается в 219 миллионов 430 тысяч манатов.