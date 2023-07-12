https://news.day.az/society/1580745.html Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста в Центральный комитет Всемирного совета церквей
Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста в Центральный комитет Всемирного совета церквей
Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста в связи с принятием в итоговом документе очередного заседания Центрального комитета Всемирного совета церквей пункта, носящего односторонний характер и служащего интересам армянской стороны, сообщает в среду Day.Az.
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