Семинар IATA в Баку

В Баку прошел семинар IATA "Risk-Based IOSA", организованный Межгосударственным советом по авиации и использованию воздушного пространства совместно с IATA при поддержке авиакомпании Silk Way West Airlines, передает Day.Az.



Основной задачей данного мероприятия было ознакомление с новой риск-ориентированной моделью проведения аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA).



Специалистами IATA была представлена информация по следующим темам:

• Риск-ориентированная модель аудита IOSA;

• Основные изменения программы аудита;

• Планирование и подготовка аудита;

• Проведение аудита;

• Оценка зрелости ключевых компонентов системы управления безопасностью полетов авиакомпании;

• Аудиторская отчетность и последующие действия;

• Отзывы о проведенных пробных аудитах в соответствии с новой моделью;

• Система обеспечения качества аудита.



Риск-ориентированная модель аудита IOSA предлагает проводить индивидуально адаптированный аудит для каждой авиакомпании, основываясь на оценке рисков, специфических для проверяемой организации. Эти риски включают особенности эксплуатации, предыдущий опыт прохождения аудита, авиационные события и другие факторы. Кроме того, новый подход включает оценку зрелости ключевых элементов системы управления безопасностью полетов.



Сосредотачиваясь на актуальных рисках безопасности полетов и соответствуя при этом отраслевым стандартам, риск-ориентированная модель аудита IOSA повышает эффективность проведения аудита и способствует достижению общей цели авиационной отрасли по снижению аварийности.



Свыше 40 специалистов по качеству и безопасности полетов, включая сотрудников авиакомпаний и представителей авиационных администраций государств СНГ, приняли участие в семинаре.

Всем участникам семинара были выданы сертификаты о прохождении обучения.



Специалисты, принявшие участие в работе семинара, отметили актуальность представленных докладов и проявили активную заинтересованность в обсуждении вопросов, связанных с указанными выше темами.