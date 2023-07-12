https://news.day.az/society/1580795.html Суточная статистика заражения коронавирусом в Азербайджане
Суточная статистика заражения коронавирусом в Азербайджане
В Азербайджане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 2 человека.
Как сообщили в среду Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, до настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 831 тысяча 970 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 тысяча 668 человек прошли лечение и выздоровели, 10 тысяч 287 человек скончались, лечение 15 человек продолжается.
За прошедший период проведено 7 миллионов 652 тысячи 788 тестов, а за последние сутки - 770.
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