Суточная статистика заражения коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 2 человека.

Как сообщили в среду Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, до настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 831 тысяча 970 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 тысяча 668 человек прошли лечение и выздоровели, 10 тысяч 287 человек скончались, лечение 15 человек продолжается.

За прошедший период проведено 7 миллионов 652 тысячи 788 тестов, а за последние сутки - 770.