Важная новость для пенсионеров

Выплата пенсий по регионам Азербайджана запланирована на 14 июля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на государственный Фонд социальной защиты населения, в этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Июльские пенсии по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району выплачены 7 июля.

Отметим, что в рамках реализуемого нового пакета социальных реформ с начала 2023 года в очередной раз пособия и пенсии были увеличены (размер минимальной пенсии с 1 февраля увеличен с 240 до 280 манатов).

Также был увеличен предел критерия нуждаемости на 2023 год и доведен до 246 манатов, что привело к очередному увеличению сумм адресной социальной помощи.