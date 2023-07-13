В Нахчыване перевернулся автомобиль

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о возгорании автомобиля в Нахчыване.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, по указанному адресу были немедленно вызваны силы Государственной пожарной охраны Нахчывана.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль Khazar не справился с управлением и перевернулся, в результате чего возник пожар. Водитель и пассажир автомобиля получили различные телесные повреждения.

Водитель Р.Аллахвердиев (1999 г.р.) и пассажир К.Аллахвердиев (2000 г.р.) были вызволены из автомобиля и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Возгорание в моторном отсеке автомобиля было потушено.