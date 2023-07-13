https://news.day.az/society/1580898.html Доходы азербайджанцев увеличились - СТАТИСТИКА
Доходы азербайджанцев увеличились - СТАТИСТИКА
За январь-июнь 2023-го года номинальные доходы населения Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 14,7% и составили 37871,1 млн. манатов или 3734,8 манатов в среднем на душу населения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, с вычетом всех обязательных и добровольных выплат в распоряжении населения осталось 33424,9 млн. манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре