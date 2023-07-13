Освобожденное село Агалы - вчера и сегодня

Зангилан, некогда один из райских уголков нашей страны, после 30-летней оккупации стал неузнаваем. Хотя с нашей славной победы и освобождения наших земель прошло не так много времени, облик Зангилана стремительно меняется.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, прошло всего 3 года с тех пор, как наши земли были возвращены их хозяевам, а со дня первого переселения жителей села Агалы Зангиланского района прошел 1 год.

Отметим, что по поручению Президента Ильхама Алиева в селе Агалы Зангиланского района был реализован первый проект "умное село". Это село было полностью заново отстроено и созданы все необходимые условия для комфортного проживания. В этом году 19 июля жители Агалы отметят первую годовщину своего возвращения.

Представляем горестные кадры села после обретения свободы в результате нашей великой Победы в 2020 году, и снимки, на которых отображены радующие взор изменения в облике Агалы.