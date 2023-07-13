https://news.day.az/society/1580920.html В МЧС обратились к родителям - для безопасности детей
В МЧС обратились к родителям - для безопасности детей
С учетом опасности, которую представляют открытые балконы и окна, неустойчивые тяжелые предметы, химикаты, режущие предметы, Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает родителей не оставлять малолетних детей одних и без присмотра, передает Day.Az.
"На горячую линию МЧС регулярно поступают сообщения о детях, оказавшихся в квартире в беспомощном состоянии. Во всех случаях спасатели оказывают детям оперативную помощь", - говорится в сообщении министерства.
В министерстве добавили, что за последний месяц спасателями МЧС спасены 34 ребенка.
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