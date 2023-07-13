В МЧС обратились к родителям

С учетом опасности, которую представляют открытые балконы и окна, неустойчивые тяжелые предметы, химикаты, режущие предметы, Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает родителей не оставлять малолетних детей одних и без присмотра, передает Day.Az.

"На горячую линию МЧС регулярно поступают сообщения о детях, оказавшихся в квартире в беспомощном состоянии. Во всех случаях спасатели оказывают детям оперативную помощь", - говорится в сообщении министерства.

В министерстве добавили, что за последний месяц спасателями МЧС спасены 34 ребенка.