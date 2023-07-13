Сколько пассажиров воспользовались услугами метро?

Объявлено количество пассажиров, перевезенных ЗАО "Бакинский метрополитен" за январь-июнь текущего года.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, количество пассажиров, воспользовавшихся услугами метро за первое полугодие, выросло на 9,5% (до 108,8 млн человек).

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