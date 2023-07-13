Задержан находившийся в розыске гражданин Омана

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Габалинского района, был задержан иностранный гражданин, находившийся в розыске с 2021 года.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, гражданин Султаната Оман Закария Абдулла Хасан был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статье 178.3.2 Уголовного кодекса, то есть в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба, пытался уклониться от ответственности. Так, около 3 лет он скрывался в столице, а также в других регионах республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Габалинского районного отдела полиции, было установлено местонахождение мужчины в Баку, он был задержан.